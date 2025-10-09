Haberler

Sulama Tankeri Bisikletliye Çarptı, İmam Hayatını Kaybetti

Konya'da sulama tankerinin çarptığı bisikletli cami imamı Enis Şimşek hayatını kaybetti. Olayda tanker sürücüsü gözaltına alındı.

KONYA'da sulama tankerinin çarptığı bisikletli cami imamı Enis Şimşek (46) hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü Ramazan Ü., gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi kavşağında meydana geldi. Ramazan Ü. idaresindeki 42 AER 243 plakalı sulama tankeri, kavşağa yaklaştığı sırada bisikletli Enis Şimşek'e çarptı. Şimşek, devrilen bisikletten düşerek metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, tanker sürücüsü Ramazan Ü.'yü gözaltına aldı. Kazada yaşamını yitiren Enis Şimşek'in Orhangazi Camii imamı olduğu öğrenilirken, Şimşek'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
