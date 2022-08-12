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SULAMA KANALINDA KAYBOLAN OĞUZ'UN CESEDİ BULUNDU

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KONYA'nın Çumra ilçesinde, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Muhittin Oğuz Çay'ın (15), bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

KONYA'nın Çumra ilçesinde, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Muhittin Oğuz Çay'ın (15), bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Çumra'da oturan Muhittin Oğuz Çay, dün akşam serinlemek için sulama kanalına girdi. Çay'ın bir süre sonra kanaldan çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, yaptıkları aramada ulaşamayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, ihbarla bölgeye gelerek arama çalışması yaptı. Muhittin Oğuz Çay'ın, sulama kanalına girdiği yerden 500 metre uzaklıkta bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Çay'ın cesedi, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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