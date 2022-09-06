SULAMA KANALINDA KAYBOLAN KADININ CESEDİ, YOSUNA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

ADANA'da gece saatlerinde sulama kanalına düşüp, sürüklenen kadının cesedi, yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yosuna takılmış halde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında dün gece saatlerinde bir kadının çırpınarak yardım istediğini görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda arama çalışması yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlayamadı. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmasıan tekrar başladı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cesedini, düştüğü yerin yaklaşık 7 kilometre ilerisinde sudaki yosunlara takılmış halde buldu. Olay yerine çağrılan Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kadının cesedini sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Kadının cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)