Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde anne, baba ve 2 çocuğu kurtarıldı, bir çocuk ise kayboldu. İki gündür devam eden arama çalışmaları sonucu kaybolan çocuğun da cesedine ulaşıldı.

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde anne, baba ve 2 çocuğu kurtarıldı, bir çocuk ise kayboldu. İki gündür devam eden arama çalışmaları sonucu kaybolan çocuğun da cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Köse Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü ile yanındaki eşi ve 3 çocuğu akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılan anne, baba ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Ailenin en küçük çocuğu olan İshak A. akıntıya kapılarak kayboldu. Dün başlayan 1,5 yaşındaki İshak A.'yı arama çalışmaları bugün de devam etti. Dalgıç polis ekiplerince yapılan çalışmalarda İshak A.'nın cesedine ulaşıldı. İshak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.