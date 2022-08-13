SULAMA KANALINDA KAYBOLAN ABDULLAH'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU ADANA'da, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Abdullah Bucak'ın (10) 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. ADANA'da, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Abdullah Bucak'ın (10) 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılarak gözyaşı döktü. Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Abdullah'ın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Gece suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, saat 09.00 sıralarında Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Abdullah Bucak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Su İşleri Adana Yüregir su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SULAMA KANALINDA KAYBOLAN ABDULLAH'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.