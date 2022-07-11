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SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Yerdelen Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi kıyıya çıkarttı. İncelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cenaze, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Su İşleri Adana Güncel Haberler

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