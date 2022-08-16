Sulama kanalında erkek cesedi bulundu ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalındaki regülatör köprünün kapaklarında erkek cesedi bulundu. ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalındaki regülatör köprünün kapaklarında erkek cesedi bulundu. Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalındaki regülatör köprü çalışanları, suyun içinde kapaklara takılan erkek cesedini fark edince 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Suyun içindeki ceset, dalgıç polisler tarafından çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve üzerinde kıyafetler bulunan erkek cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Adana Yüregir Adana Güncel Haberler

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