Sulama Kanalında Dram: Dayı Boğuldu, Yeğeni Kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için suya atlayan kişi boğuldu, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda 9 yaşındaki Ayaz Çavuş, dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören dayısı Serdal Çavuş (44) da suya atladı.

Vatandaşlar, sudaki dayı ve yeğenine can simidi attı. Ayaz Çavuş simide tutunarak sudan çıkarken, Serdal Çavuş vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, dayı ve yeğenini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Serdal Çavuş, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.