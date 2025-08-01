Sulama Kanalında Akıntıya Kapılan Köpek Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi civarında sulama kanalında bir köpeğin bulunduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip yardımıyla köpeği kanaldan çıkarttı.

Kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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