Sulama kanalında akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti

OSMANİYE'de girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp, itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Ahmet kundakçı (18), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Ahmet Kundakçı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı ve Su Üstü Kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Yapılan aramada kanal içinde bulunan Ahmet Kundakçı, dalgıç itfaiyeciler tarafından sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olan Kundakçı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kundakçı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.