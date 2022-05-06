Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle sulama kanalına uçan Adem K., itfaiye ekibi tarafından aracıyla birlikte kurtarıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen Adem K., ayakta tedavi edildi.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Adem K. yönetimindeki 06 BIH 854 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık bir metre derinliğe sahip sulama kanalına uçtu. Araç içinde mahsur kalan sürücüyü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücü Adem K.'nın içinde bulunduğu otomobili, halatla yukarı kaldırarak suyun içinden çıkardı. Yol kenarına alınan otomobilden itfaiye ve sağlık ekibi tarafından indirilen Adem K.'nın alkollü olduğu ileri sürüldü. Kaza yerindeki ambulansta ayakta tedavi edilen Adem K., daha sonra polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.