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Sulama kanalına giren çocuk öldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Sulama kanalına giren çocuk öldü (2)

KURTARILAMADIAdana'da sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren ve akıntıya kapılıp, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed Demug (16), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

Adana'da sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren ve akıntıya kapılıp, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed Demug (16), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demug'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Suriye Adana Güncel Haberler

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