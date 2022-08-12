Haber : SULAMA KANALINA GİREN ABDULLAH KAYBOLDU, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SULAMA KANALINA GİREN ABDULLAH KAYBOLDU, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

 - Güncelleme:

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Abdullah Bucak (10), çırpınmaya başlayıp, suda kayboldu.

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Abdullah Bucak (10), çırpınmaya başlayıp, suda kayboldu. Abdullah'ın olay yerine gelen babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Abdullah'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Öte yandan Abdullah'ın olay yerine gelen yakınlarından birinin otomobilinin arkasındaki 'Her nefis ölümü tadacaktır' yazısı dikkat çekti.

Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Yüregir su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title