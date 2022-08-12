SULAMA KANALINA GİREN ABDULLAH KAYBOLDU, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Abdullah Bucak (10), çırpınmaya başlayıp, suda kayboldu. Abdullah'ın olay yerine gelen babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Abdullah'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Öte yandan Abdullah'ın olay yerine gelen yakınlarından birinin otomobilinin arkasındaki 'Her nefis ölümü tadacaktır' yazısı dikkat çekti.

Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı. (DHA)