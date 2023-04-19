SULAMA KANALINA DÜŞEN ZEHRA KAYBOLDU

AKSARAY'da kardeşleriyle oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Afganistan uyruklu Zehra Özbek (11), akıntıda kayboldu. Arama-kurtarma ekipleri Zehra'nın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Özbek, 2 kardeşiyle birlikte evlerinin yakınında Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının üstündeki köprüde oynamaya başladı. İddiaya göre köprünün demir parmaklarına tırmanan Zehra, dengesini kaybedip suya düştü. Zehra, akıntıya kapılıp gözden kaybolurken, kardeşleri durumu anneleri Azize Özbek'e anlattı. İhbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DSİ de kanaldaki su akışını kesti. Ekipler, Zehra'nın bulunması için arama- kurtarma çalışmasını sürdürüyor. İşten eve geldiğinde kızının sulama kanalına düştüğünü öğrenen Abdulfatma Özbek, "Yeni işten geldim. 'Kızın suya düştü' dediler. Bende şok oldum.? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel