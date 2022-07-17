SULAMA KANALINA DÜŞEN SALİH, BOĞULDU - Haberler

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SULAMA KANALINA DÜŞEN SALİH, BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde sulama kanalına düşen Salih Kurtboğan'ın (16) cansız bedenine ulaşıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde sulama kanalına düşen Salih Kurtboğan'ın (16) cansız bedenine ulaşıldı.

Kırsal Ortaşar Mahallesi'nde öğle saatlerinde sulama kanalına düşen Salih Kurtboğan, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 dalgıç ve 1 bot ile yapılan aramada, Kurtboğan'ın düştüğü yerden 50 metre ileride cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Kurtboğan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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