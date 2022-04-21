SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Haberler

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SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edirnenin İpsala ilçesinde sulama kanalına uçan otomobillin sürücüsü İbrahim Çakır'ın cansız bedeni aracının içerisinde bulundu.

Edirnenin İpsala ilçesinde sulama kanalına uçan otomobillin sürücüsü İbrahim Çakır'ın cansız bedeni aracının içerisinde bulundu. Araç vinçle kanaldan çıkarılırken, Çakır'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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