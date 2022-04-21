SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR - Haberler

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SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobil, sulama kanalına uçtu.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobil, sulama kanalına uçtu. Araçta bulunamayan sürücü İbrahim Çakır için arama çalışması başlatıldı.

Koyuntepe köyü yakınlarındaki Kocahıdır Göleti girişinde bulunan sulama kanalında, bir otomobilin ters döndüğünü görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobili kullandığı belirtilen İbrahim Çakır için jandarma ekipleri karada, AFAD ekipleri ise kanalda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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