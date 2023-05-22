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Sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi öldü (2)

Sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi öldü (2)

Güncel Haberler

SURİYELİ AMCA VE İKİ YEĞENİ ÖLDÜ Adana'da dün akşam seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen minibüste hayatını kaybeden 3 kişinin Suriyeli tarım işçileri Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir Heşlum (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) olduğu belirlendi.

SURİYELİ AMCA VE İKİ YEĞENİ ÖLDÜ

Adana'da dün akşam seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen minibüste hayatını kaybeden 3 kişinin Suriyeli tarım işçileri Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir Heşlum (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) olduğu belirlendi. Amca ve iki yeğeninin tarım işçisi olarak çalıştığı, işten döndükleri sırada kazanın meydana geldiği, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi. Ali Yasin Heşlum, Beşir Heşlum ve Ali Heysem Heşlum'un cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Suriye'nin Rakka kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Ali Yasin Adana Güncel Haberler

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