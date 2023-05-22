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SULAMA KANALINA DÜŞEN MİNİBÜSTE ÖLEN 3 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Güncel Haberler

Adana'da dün akşam seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen minibüste hayatını kaybeden 3 kişinin Suriyeli tarım işçileri Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir Heşlum (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) olduğu belirlendi.

Adana'da dün akşam seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen minibüste hayatını kaybeden 3 kişinin Suriyeli tarım işçileri Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir Heşlum (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) olduğu belirlendi. Amca ve iki yeğeninin tarım işçisi olarak çalıştığı, işten döndükleri sırada kazanın meydana geldiği, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi. Ali Yasin Heşlum, Beşir Heşlum ve Ali Heysem Heşlum'un cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Suriye'nin Rakka kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Yasin Adana Güncel Haberler

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