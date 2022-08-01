SULAMA KANALINA DÜŞEN MAHMUT, 30 KİLOMETRELİK ALANDA ARANIYOR

ŞANLIURFA'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Mahmut Devizan'ı (14) bulmak için ekipler, 30 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalının kenarında koyun otlatan Mahmut Devizan, ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Çocuğun kanala düştüğünü görenler, durumu jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararması ile dün sonlandırılan aramalar, bu sabah yeniden başlatıldı. Mahmut Devizan'ın düştüğü bölgede 30 kilometrelik alanda devam eden arama çalışmalarında şu ana kadar sonuç alınamadı. Ekiplerin çalışması sürerken, çocuğun yakınlarının da sulama kanalı kenarında bekleyişi devam ediyor.