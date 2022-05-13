Sulama kanalına düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı - Haberler

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Sulama kanalına düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı

Bültenler - Güncel
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Sulama kanalına düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi Ekipleri, itfaiye ile birlikte sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak için operasyon düzenledi.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kurtulmak için kanalda bekleyen köpek, uzun uğraşlar sonrası kurtarıldı.

Eskişehir'de regülatörde sulama kanalına düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri de durumu Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevine bildirerek destek istedi.

Sulama kanalına giden ekipler, sulama kanalında kurtarılmayı bekleyen köpek için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye ile birlikte yürüttükleri çalışma sonrasında köpeği sulama kanalından çıkardı. Kanaldan kurtarılan köpek, Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alındı. Sudan kurtulma mücadelesinde oldukça yorgun ve bitkin durumda olan köpeğe gerekli müdahale ve bakım Odunpazarı Belediyesi Geçici Bakımevi veteriner hekimlerince gerçekleştirildi.

Bültenler / Güncel

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, İtfaiye, Köpek, Güncel, Haberler

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