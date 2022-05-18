SULAMA KANALINA DÜŞEN KARACAYI, MUHTAR KURTARDI - Haberler

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SULAMA KANALINA DÜŞEN KARACAYI, MUHTAR KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, sulama kanalına düşen karaca, muhtar Hamit Korkan tarafından kurtarıldı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, sulama kanalına düşen karaca, muhtar Hamit Korkan tarafından kurtarıldı.

Sarıcaali köyünde sulama kanalına düşen karacayı görenler, köy muhtarı Hamit Korkan'a haber verdi. Sulama kanalına giren muhtar Korkan, karacayı kucaklayarak dışarı çıkardı. Karaca, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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