SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEK İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı. İneğin sahibi Hürü Boncuk, göz yaşlarını tutamadı.

Belpınarı Mahallesi'nde sahibinin bahçede otlattıktan sonra ahıra götürmek için iple bağlayıp yol kenarında ilerlediği inek, sulama kanal hattındaki çukura düştü. İhbarla olay yerine itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. İnek, itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla ip bağlanarak çukurdan çıkarılmaya çalışıldı. Çukura sıkışan inek bulunduğu yerden çıkarılamayınca iş makinesi kullanıldı. Sulama birliğine ait iş makinesine iple bağlanan inek, çukurdan çıkarıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kurtarılan ineğin sahibi Hürü Boncuk gözyaşı döktü. İneğin sağ salim çıkarılmasının ardından çukurun taşına oturup ağlayan Hürü Boncuk, İneğimi zor çıkardılar. Ağlamaktan dudaklarım kurudu. İneğimin kurtulmasına yardım eden herkesten Allah razı olsun dedi. Eşi Bayram Ali Boncuk ise Hanım tarlada otlamaktan aldığı ineği eve getirirken sulama kanalına düşürmüş. Çekerek ineği eve getirirken koca yola sığmamış, çukura düşürmüş. Sonuçta inekte bir şey yok diye konuştu. Çukurdan çıkarılan inek bir süre yattığı yerden kalkamadı. Sonrasında Bayram Ali Boncuk, ineği ipinden tutarak evine götürdü.