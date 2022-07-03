SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUĞU ÇEVREDEKİ GENÇLER KURTARDI MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu gençler suya atlayarak kurtardı. MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu gençler suya atlayarak kurtardı. Gazipaşa Bulvarı'nda kaldırımda annesinin elini tutarak yürüyen, ismi açıklanmayan 6 yaşındaki çocuk, birden dengesini kaybederek kanala düştü. Anne, akıntıda ilerleyen çocuğu için yardım istedi. Çevredeki gençler çocuğu kurtarmak için önce ip attı, daha sonra da suya atladı. Çocuğu kurtaran gençler, annesine teslim etti. Paniğe kapılan anne, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğunun yüzünü okşayıp sevinçten ağladı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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