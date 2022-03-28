Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
 - Güncelleme:
Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında sürüklenen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Afra Selim'i, bu sırada aracıyla bölgeden geçen belediye personeli Rıfat Duman fark edip kurtardı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında sürüklenen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Afra Selim'i, bu sırada aracıyla bölgeden geçen belediye personeli Rıfat Duman fark edip kurtardı.

Barbaros Mahallesi'nde ailesinden habersiz evden çıkan Afra Selim, Ulubatlı Hasan Bulvarı'na paralel olarak geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Suda sürüklenen Afra'yı, bu sırada araçla bölgeden geçen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi'nde görevli personel Rıfat Duman fark etti. Aracı durdurarak suya giren Rıfat Duman, küçük Afra'yı sudan çıkardı. Bir miktar su yuttuğu belirlenen, sağlık durumu iyi olan Afra Selim, yapılan araştırmayla ailesine ulaşılarak teslim edildi.


Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı

Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Suriye, Tarsus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title