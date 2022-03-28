Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında sürüklenen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Afra Selim'i, bu sırada aracıyla bölgeden geçen belediye personeli Rıfat Duman fark edip kurtardı.

Barbaros Mahallesi'nde ailesinden habersiz evden çıkan Afra Selim, Ulubatlı Hasan Bulvarı'na paralel olarak geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Suda sürüklenen Afra'yı, bu sırada araçla bölgeden geçen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi'nde görevli personel Rıfat Duman fark etti. Aracı durdurarak suya giren Rıfat Duman, küçük Afra'yı sudan çıkardı. Bir miktar su yuttuğu belirlenen, sağlık durumu iyi olan Afra Selim, yapılan araştırmayla ailesine ulaşılarak teslim edildi.