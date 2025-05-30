Sulama Kanalına Düşen 13 Yaşındaki Ahmet Ali'nin Cansız Bedeni Bulundu

Sulama Kanalına Düşen 13 Yaşındaki Ahmet Ali'nin Cansız Bedeni Bulundu
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin 5 gün sonra cansız bedeni bulundu. 13 yaşındaki çocuk, olaydan sonra yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından keşfedildi.

ŞANLIURFA'da, sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Ali, yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen Ali, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı. Bugün Ahmet Ali'nin, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Ahmet Ali'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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