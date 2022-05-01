Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı - Haberler

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Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman'da sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavruları AFAD ekiplerince çıkarıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavruları AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Merkeze bağlı Ahmethoca köyü yakınlarında boş sulama havuzunda domuz yavrularını fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çamura saplanan 3 domuz yavrusunu kurtardı.

Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavrular doğaya salındı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Milli Parklar, Adıyaman, AFAD, Güncel, Haberler

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