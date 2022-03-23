Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı - Haberler

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Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde sulama göletine düşen Eymen Talha Yıldırım (7), hastanede yaşamını yitirdi.

MUSABEYLİ, KİLİS (DHA) - KİLİS'in Musabeyli ilçesinde sulama göletine düşen Eymen Talha Yıldırım (7), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Eymen Talha Yıldırım, arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip, sulama göletine düştü. Yakınlarının sudan çıkarttığı Eymen, çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eymen, doktorların çabasına  rağmen yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Musabeyli, Kilis, Güncel, Haberler

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