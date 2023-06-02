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Sulama barajına düşen at kurtarıldı

Sulama barajına düşen at kurtarıldı

Güncel Haberler

Iğdır'da sulama barajına düşen at, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Iğdır'da sulama barajına düşen at, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çalpala köyü yakınından geçen bir vatandaş, tarım amaçlı arazi sulaması için kullanılan bir barajın içinde at görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ekibi, barajın yanından geçerken düştüğü tahmin edilen atın kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler halatla suya inerek atı kurtardı. Kurtarılan at sahibine teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Iğdır AFAD Güncel Haberler

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