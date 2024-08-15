Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için Saraybosna'da hatıra tabela asıldı

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı.

Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık katıldı.

Korkut Tufan, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının Bosna Hersek'e atanan ilk büyükelçi olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında büyükelçiliğin ilk olarak Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e açıldığını belirten Tufan, "Savaşın hemen bitmeyeceği anlaşılınca babam ısrar edip, 'Ben Bosnalı kardeşlerimi yalnız bırakamam' deyip, gelip büyükelçiliği savaş sırasında burada açtı. Sadece ilk Türk büyükelçiliği değil, Saraybosna'da açılan ilk büyükelçilik burası. O dönemde annem de onunla birlikte geldi ve burada bütün o zor günleri Bosnalı kardeşleriyle paylaşarak geçirdiler." diye konuştu.

Bosna Herseklilerin babasını çok sevdiğini dile getiren Tufan, şunları ifade etti:

"Rahmetli babam Bosna Hersek'ten ayrılırken, gümrükte 'Bu pasaportla çıkamaz' demişler ve herkes şaşırmış. Sonra çıkarıp kendisine bir Bosna Hersek pasaportu vermişler, babam bunu hiç unutmadı. Ayrıca 2008 yılında babam Arjantin'de büyükelçilik yaparken buraya davet edilip kendisine Saraybosna fahri hemşehri ödülü verildi. Artık burada kalplerimizde, dualarımızda yaşayacak, şu anda bizi izliyorsa gurur duyuyordur, sizlere en güzel duygularını gönderiyordur cennetten."

TİKA Başkanı Kayalar ise kendileri için çok özel ve duygu dolu bir gün olduğunu kaydetti.

Kayalar, merhum büyükelçi Şükrü Tufan'ın herkesin gönlünde taht kurmuş bir kişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Saraybosna halkı, Bosnalı kardeşlerimiz için çok özel bir isim. Saraybosna kuşatma altındayken, çok zor günler geçirirken rahmetli büyükelçimiz ve eşi burada, ülkemiz adına görev yaptılar. Bir görevin ötesinde Bosnalı kardeşlerimizle çok özel bir bağ da kuruldu burada. Kendisini geçtiğimiz nisan ayında kaybettik ama anısını görev yaptığı bu binada yaşatmaya devam edeceğiz."

TİKA tarafından Saraybosna Üniversitesinde açacakları bir laboratuvara Şükrü Tufan'ın adını vereceklerini dile getiren Kayalar, dünyanın birçok yerinde görev yapan diplomatlarla gurur duyduklarını da aktardı.

Merhum Büyükelçi Şükrü Tufan, 1992-1995 yıllarında Bosna Hersek'teki savaşta Saraybosna'da kalan tek büyükelçi olarak biliniyor.