Şuhut'ta her gün 1500 ihtiyaç sahibine iftar ikram ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut'ta her gün 1500 ihtiyaç sahibine iftar ikram ediliyor

AA - Canan Tükelay - Güncel
Şuhut'ta her gün 1500 ihtiyaç sahibine iftar ikram ediliyor

Şuhut Belediyesi günlük 1500 kişilik iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.

Şuhut Belediyesi günlük 1500 kişilik iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı ramazan ayında, bu yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla verilemeyen toplu iftar yemeklerinin yerine evlere iftar yemeği götürülüyor.

Şuhut'ta yapılan çalışmayla, ihtiyaç sahibi ailelere, 65 yaş üstü, engelli, yalnız yaşayan, yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara sıcak yemek ikramı sunuluyor.

Bu kapsamda belediye yemekhanesinde günlük 1500 kişilik sıcak yemek pişiriliyor. Yemekhanede pişirilip paketlenen iftar yemekleri belirlenen evlere dağıtılıyor.

AA / Canan Tükelay - Güncel

iftar yemeği, Yemek Tarifi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title