Sudanlılar, depremzedelerle dayanışma için Hartum Büyükelçiliği önünde toplandı
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Sudan'da onlarca kişi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerle dayanışma için bir araya geldi.
Sudan'da onlarca kişi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerle dayanışma için bir araya geldi.
Onlarca Sudanlı, Yabancılarla Evli Sudanlı Kadınlar Birliğinin organize ettiği etkinlik kapsamında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği önünde toplandı.
Grup üyeleri, Türkiye'ye ve depremzedelere destek açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.
Kaynak: AA / Güncel