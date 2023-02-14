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Sudanlılar, depremzedelerle dayanışma için Hartum Büyükelçiliği önünde toplandı

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Sudanlılar, depremzedelerle dayanışma için Hartum Büyükelçiliği önünde toplandı

Sudan'da onlarca kişi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerle dayanışma için bir araya geldi.

Sudan'da onlarca kişi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerle dayanışma için bir araya geldi.

Onlarca Sudanlı, Yabancılarla Evli Sudanlı Kadınlar Birliğinin organize ettiği etkinlik kapsamında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği önünde toplandı.

Grup üyeleri, Türkiye'ye ve depremzedelere destek açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Hartum Sudan Güncel Haberler

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