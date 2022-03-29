Sudanlı protestocular ana yolları trafiğe kapattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudanlı protestocular ana yolları trafiğe kapattı

AA - Ömer Erdem - Güncel
 - Güncelleme:
Sudanlı protestocular ana yolları trafiğe kapattı

Sudan'da sivil yönetim ve demokrasi yanlısı protestocular, askerin yönetimi sivillere devretmemesi nedeniyle başkent Hartum'daki ana caddeleri trafiğe kapattı.

Sudan'da sivil yönetim ve demokrasi yanlısı protestocular, askerin yönetimi sivillere devretmemesi nedeniyle başkent Hartum'daki ana caddeleri trafiğe kapattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askeri yönetim karşıtı eylemciler; taşlar, ağaçlar ve yaktıkları araç lastikleriyle birçok noktada araç geçişine engel oldu.

Sudan ordusunun ve polisinin müdahalesinin ardından yollar yeniden açıldı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, dün, başkent Hartum ve Gadarif kentlerindeki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 73 kişi yaralandı.

Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den beri siyasi ve ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede çözüme dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Tragger, Hartum, Sudan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title