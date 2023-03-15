Sudanlı general Kebbaşi, Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit ile görüştü

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, başkent Cuba'daki konutunda, Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Şemseddin Kebbaşi ile Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ve Sudan Savunma Bakanı Korgeneral Yasin İbrahim'i kabul etti.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, başkent Cuba'daki konutunda, Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Şemseddin Kebbaşi ile Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ve Sudan Savunma Bakanı Korgeneral Yasin İbrahim'i kabul etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, görüşmede Güney Sudan hükümeti adına Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak da hazır bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin, çeşitli alanlardaki işbirliği ve ortak koordinasyonun yanı sıra ortak bölgesel konulardaki istişarelerin geliştirilmesi ele alındı.

Kebbaşi, Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'e Sudan'da devam eden siyasi süreç hakkında bilgi verdi.

Sudan Dışişleri Bakanı Sadık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Üyesi Kebbaşi'nin Güney Sudan'daki temaslarının, Sudan'ın dönem başkanlığını yürüttüğü Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) Güney Sudan'da yeniden canlandırılan barış anlaşmasının uygulanması doğrultusunda bölgedeki güvenlik, istikrar ve barışın yayılması çalışmaları çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Sadık, barış anlaşmasının uygulanmasının önündeki engellerin aşılması için ülkesinin Güney Sudan'daki taraflara desteğinin süreceğini teyit etti.

Orgeneral Kebbaşi ayrıca Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcıları Riek Machar ve Hüseyin Abdulbaki ile de ayrı ayrı görüştü.