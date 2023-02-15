Sudanlı general Burhan AfB Komisyonu Başkanı Faki ile siyasi süreci görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile siyasi süreçteki gelişmeler ve Hartum'un AfB ile ilişkilerini görüştü.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile siyasi süreçteki gelişmeler ve Hartum'un AfB ile ilişkilerini görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında başkent Hartum'a gelen Faki ile Burhan görüşmesinde, ülkedeki yönetim krizini sonlandırması umulan siyasi süreçteki gelişmeler, ulusal mutabakat çabaları, geçiş dönemi kurumlarının oluşturulması ve Sudan'ın birlikle olan ilişkileri masaya yatırıldı.

Sudanın istikrarını, sivil bir hükümet ve demokrasiye götürecek bir anlaşmaya varılmasını arzuladıklarını ifade eden Faki, Burhan ile görüşmesinde Sudan'ın yeniden Afrika Birliği'ne dönme konusundaki umudunu dile getirdi.

Afrika Birliği, 25 Ekim 2021'deki askeri müdahaleyle hükümetin feshi ve olağanüstü hal ilanı üzerine 27 Ekim 2021'de Sudan'ın üyeliğini, ülkede sivillerin öncülüğünde bir geçiş hükümeti kurulana dek askıya almıştı.