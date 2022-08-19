Sudan zehirlenmelerin yaşandığı köyü terk ettiler

BOLU'da, zehirlenme vakasında 1 kişinin öldüğü, 141 kişinin de hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde oturanlar, evlerini terk etti. Vatandaşların büyük çoğunluğu yaylalardaki ve şehir merkezindeki evlerine gitti. Köyde kirada oturan vatandaşlar da farklı bir yere taşınmak için yeni ev arayışlarına girdi.

Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı ile birlikte başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi öldü, 141 kişi de hastanelerde tedaviye alındı. Halen tedavileri süren 4'ü yoğun bakımda, 17 kişinin durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Köyde bulunan su depolarında yapılan temizlik ve klorlama çalışmalarının ardından vatandaşların evlerine sular yeniden verilmeye başladı. Ancak buna rağmen şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması istendi. Vatandaşlar, içme suyu ihtiyacını dışarıdan getirilen hazır sularla karşılarken, diğer ihtiyaçlarında ise şebeke suyunu kullanıyor.

İçme suyu ihtiyacını dışardan, diğer ihtiyaçlarını ise şebeke suyundan karşıladıklarını söyleyen Serhat Çakıoğlu ise "İçme suları şu anda dağıtılmakta. Şebeke hattından su evlere geliyor. Evlerimizde kullanıyoruz ama içmiyoruz. İçme sularını hazır kullanıyoruz. Duş ya da el yüz yıkama gibi şeylerde şebeke suyunu kullanıyoruz. Gidenler var" dedi.