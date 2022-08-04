Sudan ve Çad, bazı sınır sorunlarına çözüm buldu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Çad Askeri Konseyi Başkanı Muhammed İdris Debi Itno ile ikili ilişkileri görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Çad'a resmi ziyaret gerçekleştiren Dagalu, Itno ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Dagalu, görüşmede, Sudan ve Çad arasındaki köklü ilişkilere değinerek ekonomik iş birliğinin yanı sıra güvenlik ve sınır konularının ele alındığını belirtti.

Görüşmede, bazı sınır sorunlarının değerlendirildiğini ve bunlara etkili çözümler bulunduğunu aktaran Dagalu, iki kardeş ülke arasında vatandaşların ticaretini ve hareketini kolaylaştırmanın önemini dile getirdi.