Sudan'ın Kuzey Eyaleti Valisi: "HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik"

Sudan'ın Kuzey Eyaleti Valisi Abdurrahman Abdulhamid, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) yönelik yabancı destek olmasaydı biz bu savaşı bitirirdik." dedi.

Abdulhamid, Kuzey Eyaleti'nin merkezi Dungula'da Türkiye'den gelen gazeteci heyetine bölge hakkında bilgi verdi.

Abdulhamid, ülkenin kuzeyindeki Kuzey Eyaleti'nin medeniyetin beşiği ve ilahi dinlerden önceki medeniyetlerin buluştuğu bir yer olduğuna dikkati çekti.

Çatışmaların başlamasının ardından eyalete yerinden edilen çok sayıda Sudanlının geldiğini aktaran Abdulhamid, çatışmaların azaldığı ve Sudan ordusunun kontrolü ele aldığı bölgelere geri dönüşlerin de olduğunu kaydetti.

Abdulhamid, HDK'ye yönelik dış desteğe işaret ederek, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne yönelik yabancı destek olmasaydı biz bu savaşı bitirirdik." ifadesini kullandı.

HDK'nin Kuzey Eyaleti'ne de saldırdığını ancak geri püskürtüldüğünü aktaran Abdulhamid, bu saldırılarda Merevi Barajı'nın hedef aldığını ve eyaletin elektrik hatlarına zarar verildiğini belirtti.

Abdulhamid, Sudan ordusunun ve halkının HDK'ye karşı kararlı olduğuna, özellikle de eyalet halkının kararlılığına dikkati çekti.

Kuzey Eyaleti Valisi Abdulhamid, Sudan'a verdiği destekten ve Türk halkının dayanışmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.