Haberler

Sudan'ın Kuzey Eyaleti Valisi: "HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Kuzey Eyaleti Valisi Abdurrahman Abdulhamid, HDK'ye yönelik yabancı destek olmadan savaşı bitirebileceklerini belirtti ve Türkiye'ye destek için teşekkür etti.

Sudan'ın Kuzey Eyaleti Valisi Abdurrahman Abdulhamid, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) yönelik yabancı destek olmasaydı biz bu savaşı bitirirdik." dedi.

Abdulhamid, Kuzey Eyaleti'nin merkezi Dungula'da Türkiye'den gelen gazeteci heyetine bölge hakkında bilgi verdi.

Abdulhamid, ülkenin kuzeyindeki Kuzey Eyaleti'nin medeniyetin beşiği ve ilahi dinlerden önceki medeniyetlerin buluştuğu bir yer olduğuna dikkati çekti.

Çatışmaların başlamasının ardından eyalete yerinden edilen çok sayıda Sudanlının geldiğini aktaran Abdulhamid, çatışmaların azaldığı ve Sudan ordusunun kontrolü ele aldığı bölgelere geri dönüşlerin de olduğunu kaydetti.

Abdulhamid, HDK'ye yönelik dış desteğe işaret ederek, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne yönelik yabancı destek olmasaydı biz bu savaşı bitirirdik." ifadesini kullandı.

HDK'nin Kuzey Eyaleti'ne de saldırdığını ancak geri püskürtüldüğünü aktaran Abdulhamid, bu saldırılarda Merevi Barajı'nın hedef aldığını ve eyaletin elektrik hatlarına zarar verildiğini belirtti.

Abdulhamid, Sudan ordusunun ve halkının HDK'ye karşı kararlı olduğuna, özellikle de eyalet halkının kararlılığına dikkati çekti.

Kuzey Eyaleti Valisi Abdulhamid, Sudan'a verdiği destekten ve Türk halkının dayanışmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında