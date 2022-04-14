Sudan, Ukrayna'daki vatandaşlarının tamamına yakınını tahliye etti - Haberler

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Sudan, Ukrayna'daki vatandaşlarının tamamına yakınını tahliye etti

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan, Ukrayna'daki vatandaşlarının tamamına yakınını tahliye etti

Sudan hükümeti, Ukrayna'daki 1000 vatandaşının tahliyesinin tamamlandığını bildirdi.

Sudan hükümeti, Ukrayna'daki 1000 vatandaşının tahliyesinin tamamlandığını bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Muhammed Ferah, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna topraklarından tahliyesine yardım edilenlerin sayısı 1000'e ulaştı." dedi.

Ferah, yaklaşık 10 Sudanlının kendi istekleriyle aileleriyle birlikte Ukrayna'da kaldığını belirtti.

Sudan, Ukrayna'daki vatandaşlarının tamamına yakınını tahliye etti

Sudan, Ukrayna'daki vatandaşlarının tamamına yakınını tahliye etti

Sudan, Ukrayna'daki vatandaşlarının tamamına yakınını tahliye etti

AA / Ömer Erdem - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Hartum, Sudan, Güncel, Haberler

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