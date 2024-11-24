Sudan Silahlı Kuvvetleri Sinnar Eyaletinin Başkenti Singa'yı Yeniden Ele Geçirdi

OMDURMAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Sudan hükümetinden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ülkenin iç kesimlerinde yer alan ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından kontrol edilen Sinnar eyaletinin başkenti Singa'yı yeniden ele geçirdi.