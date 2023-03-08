Sudan polisi 'çerçeve anlaşma' protestolarına gazla müdahale etti

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde binlerce kişi, askerle siviller arasında imzalanan çerçeve anlaşmayı protesto etti.

Ordu aleyhinde sloganlar atan eylemciler, "Askeri yönetime hayır", "Tam sivil devlet", "Çerçeve anlaşmaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Direniş Komitelerinin organize ettiği gösteride, protestocuların parlamento binasına yürümek istemesi üzerine polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Gösteriler sürerken onlarca kadın eylemci de başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında yaptıkları oturma eylemi ile göstericilere yönelik ihlalleri protesto etti.

Gruptakiler ayrıca "Kadına şiddete hayır" ve "Siyasi tutuklulara özgürlük" yazılı pankartlar da açtı.

2019'dan bu yana istikrarsızlık sürüyor

Sudan'da hayat pahalılığı kaynaklı kitlesel halk protestoları sonucu başlayan Aralık Devrimi (2018) ve ordunun müdahalesi sonucu 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermiş, sonrasında kurulan asker-sivil ortak geçici hükümetleri ise derin anlaşmazlıklar nedeniyle kalıcı olmamıştı.

Sudan ordusu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek Başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Parlamentodan ve başbakandan yoksun ülkede, yönetim krizini çözmek için 10 Kasım 2022'de ordu ile siviller arasında "temel mutabakata" varılmış, 5 Aralık'ta ise çerçeve anlaşma imzalanmıştı.