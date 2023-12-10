Sudan Ordusu, Uluslararası Kızılhaç Konvoyuna Ateş Açtı

Sudan ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna ateş açtığını iddia ederek, çok sayıda örgüt çalışanının yaralandığını bildirdi. Sudan'da devam eden iç savaşta çatışmaların artmasıyla birlikte insani yardıma muhtaç kişi sayısı da artmaktadır.

PORT Sudan ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna, belirlenen güzergahın dışına çıktıkları ve beraberlerinde Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ait silahlı aracın bulunduğu gerekçesiyle ateş açıldığını iddia ederek, olayda çok sayıda örgüt çalışanının yaralandığını bildirdi.

Sudan ordu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin bulunduğu konvoyun, "ordu ile aralarında kararlaştırılan güzergaha uyulmadığı ve isyancılara (HDK güçleri) ait silahlı aracın" konvoyda bulunduğu gerekçesiyle ateşe maruz kaldığını savundu.

Abdullah, "İsyancılara ait araç, savunma hatlarımıza yaklaştı. Bu da konvoya ateş açılmasına ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinden çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Sudan ordu sözcüsü, insani alanda faaliyet gösteren tüm uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Sudan iç savaşı

Sudan ordusu, paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin askeri ve güvenlik reformu kapsamında 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü. Sudan hükümeti, uluslararası topluma HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

BM'ye göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 6,8 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.