Haberler

Sudan ordusu, Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli'deki kuşatmayı kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kuşatması altındaki Kadugli'ye girdi. Ordunun açıklamasında, milislerin ağır kayıplar verdiği ve kuşatmanın kırıldığı belirtildi. Bu çatışmalar, bölgedeki insani krizi derinleştirirken, on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

PORT Sudan ordusunun, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kuşatması altındaki Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli'ye girdiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerin ve müttefik güçlerin, Kadugli-Delenc yolunu açmayı başardığı ifade edildi.

Açıklamada, "(Silahlı kuvvetler) Sarsılmaz bir irade ve yenilmez bir cesaretle yazılan bu kahramanlık destanı, milislerin ve destekçilerinin hayallerini yerle bir etmiş, kuşatma ve aç bırakma üzerine kurdukları hesapları boşa çıkarmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HDK'nin ve destekçilerinin bozguna uğratıldığı, can ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdiği belirtilen açıklamada, "Geriye kalanlar ise kuvvetlerimizin ilerleyişi karşısında kaçmış, yol açılmış, kuşatma kırılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Ordu güçleri, 27 Ocak'ta, Ocak 2024'ten beri HDK ile onlarla müttefik olan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Güney Kurdufan eyaletinin ikinci büyük kenti olan Delenc şehrine de girmişti.

Kadugli şehri, çatışmaların başladığı ilk aylarından itibaren kuşatma altında tutuluyor. Bu durum da şehre gıda ve ilaç ulaştırılamaması nedeniyle ciddi bir insani krize yol açmıştı.

Son haftalarda, Kurdufan Bölgesinin üç eyaletinde Sudan ordusu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalar, son dönemde on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar

Rapçilere Beştepe'den zehir zemberek sözler
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu

14 sporcusu vefat eden kulüp, küllerinden yeniden doğdu
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar

Rapçilere Beştepe'den zehir zemberek sözler
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası