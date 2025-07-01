Sudan Ordusu İHA Saldırısını Engelledi

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Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları tarafından Merevi Hava Üssü'ne yönelik yapılan intihar saldırısını engelledi. Ülkedeki çatışmalar üçüncü yılına girdi ve ciddi bir insani kriz yaşanıyor.

PORT Sudan ordusu, ülkenin kuzeyindeki Merevi Hava Üssü'nü hedef alan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ait insansız hava araçları (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.

Sudan ordusuna bağlı 19. Piyade Tümeni Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kara savunmalarımız, bu sabah isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri milisleri tarafından fırlatılan ve Merevi Hava Üssü'nü hedef alan bir dizi intihar İHA saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 19. Piyade Tümeninin Kuzey eyaletini her türlü saldırıdan korumak ve güvenliği sağlamak için tam olarak hazır ve nazır olduğu vurgulandı.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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