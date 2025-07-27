Sudan Ordusu, HDK'nin Paralel Hükümet İlanını Sert Bir Şekilde Kınıyor

PORT Sudan ordusu, 27 ayı aşkın süredir çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) de aralarında bulunduğu koalisyonun ilan ettiği "paralel" hükümete sert tepkide bulundu.

Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet kurma girişiminin, HDK'nin suçlarını meşrulaştırma ve dışarıdan kendilerini destekleyenlerin ajandalarını hayata geçirme yönünde umutsuz bir çaba olduğunu belirtti.

Halkın kararlılığı, milli iradesi, liderliğine ve ordusuna bağlılığı sayesinde bütün bu planların boşa çıkacağının altını çizen Abdullah, "Sudan, üzerine kurulan tüm komplo planlarına rağmen daima bir ve bütün kalacaktır." ifadesini kullandı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "HDK adlı terörist milis grubunun, Sudan'ı yönetmek üzere sözde bir hükümet ilan ederek hükümet pozisyonlarını paylaştığını duyurmasını en sert ifadelerle kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sudan halkına her türlü şiddeti, işkenceyi ve eziyeti yaşatan bu "terörist milisin" halkın çektiği acıları tamamen göz ardı ederek açık bir saygısızlık sergilediği vurgulandı.

HDK'nin de aralarında bulunduğu, "Sudan Tesisi" adlı koalisyonun sözcüsü Alaa Nugud, dün Sudan'ın batısındaki Güney Darfur eyaletinin merkezi Nyala'dan yayımladığı videoda, yapılan istişarelerin sonunda koalisyonun 15 kişiden oluşan "başkanlık konseyi" üyelerini ve başbakanı seçtiğini açıklamıştı.

HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun başkanlık konseyinin başkanı olduğunu dile getiren Nugud, koalisyon ortağı ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri Abdülaziz El-Hılu'nun konseyin başkan yardımcısı olduğunu belirtmişti.

Nugud, eski Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Hasan et-Teayşi'nin geçiş döneminin "barış hükümetinin" başbakanı seçildiğini kaydetmişti.

Kenya'daki toplantılar

HDK ikinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmıştı.

Sudan hükümeti, 19 Şubat'ta, Kenya'nın siyasi güçler ve HDK liderlerinin "paralel hükümet kurma amacıyla bir toplantıya ev sahipliği yapmasını" kınamış ve bunu "Afrika ülkelerini bölmeye teşvik ve iyi komşuluk kurallarına aykırı" olarak nitelendirmişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.