Sudan Ordusu HDK Mensuplarını İmha Etti

PORT Sudan ordusu, ülkenin orta kesimindeki el-Cezire eyaletinin Vad Medeni kentine sızmaya çalışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensuplarını imha ettiğini belirtti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıklarına göre, Sudan'ın orta kesimlerindeki el-Cezire eyaletinin doğusundaki köylerde, ordu ile HDK arasında sabah saatlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Eyaletin merkez kenti Vad Medeni'nin yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Um Alile köyünde iki taraf çatıştı.

Sudan ordusu, Vad Medeni'nin doğusunu kente bağlayan Hantob köprüsünü trafiğe kapatarak, şehirde güvenlik önlemlerini artırdı. Savaş uçakları da karadaki birliklere destek verdi.

Vad Medeni'de yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Halil Beytarun, sabahtan itibaren şiddetli çatışma sesleri duyduklarını belirterek, "HDK'nin şehre yaklaştığını öğrendik. Hartum'a gidemeyiz. Kesele yolu ise güvenlik gerekçesiyle ordu tarafından kapatıldı. Caddelerde asker güvenlik önlemlerini artırdı. İş yerleri kapalı. Paniğe kapılan halk, sabahın erken saatlerinden itibaren şehri terk etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Başkent Hartum'a yaklaşık 2 saatlik mesafede yer alan Vad Medeni şehri, özellikle Hartum ve Kurdufan bölgelerinden kaçan yüzbinlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.

Sudan ordu sözcüsü Nebil Abdullah, ordunun el-Cezira'nın dış mahallelerine sızmaya çalışan HDK güçlerini imha ettiğini söyledi.

Abdullah, Vad Medeni kentine yönelik sızma operasyonu öncesinde HDK güçlerinin imha edilerek şehre ilerlemesinin engellendiğine dikkati çekerek, ordunun kenti Kesele eyaletine bağlayan Hantob Köprüsü'nü önlem amacıyla kapattığını kaydetti.

HDK mensuplarının yağma ve gasp olaylarına karıştığını belirten Abdullah, HDK komutanlarının milislerini tehlikeye sürüklediğini, bugün cereyan eden çatışmalarda yüzlerce HDK mensubunun öldürüldüğünü iddia etti.

Görgü tanıklarına göre, başkentin batısındaki Umdurman kenti de yoğun topçu saldırısına maruz kaldı.

Ordu kontrolündeki Kerari bölgesinin bazı mahalleleri topçu saldırılarının hedefi oldu. Umdurman'daki orduya ait Mühendisler Birliği karargahı yakınındaki mahallelerde de ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Vad Medeni kentine sızma girişiminde bulunmuş oldu.

Sudan iç savaşı

Sudan ordusu, paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin askeri ve güvenlik reformu kapsamında 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin, sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü. Sudan hükümeti, uluslararası topluma HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.