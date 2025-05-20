Sudan Ordusu Hartum'u Hızlı Destek Kuvvetlerinden Temizledi

Sudan Ordusu Hartum'u Hızlı Destek Kuvvetlerinden Temizledi
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Sudan ordusu, başkent Hartum'un tamamen Hızlı Destek Kuvvetlerinden arındırıldığını duyurdu. Çatışmaların üçüncü yılına girdiği ülkede, bu gelişme, yerinden edilme krizini derinleştirirken altyapı ve sağlık gibi alanlarda ciddi yıkımlara yol açtı.

PORT Sudan ordusu, başkent Hartum'un "tamamen" Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) temizlendiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı açıklamada, "Bugün Hartum eyaletinin tamamının Dagalu milislerinin (HDK) terörist unsurlarından tamamen temizlendiğini ve ulusal başkentimizin isyancıların ve destekçilerinin pisliğinden temizlendiğini duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah, "Hartum Eyaleti, isyancılardan arındırılmıştır." açıklamasında bulundu.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 21 Mart'ta, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayının kontrolünü sağlamış, 26 Mart'ta ise Hartum'un büyük bir kısmını ele geçirmişti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, 26 Mart'ta, "Hartum artık özgür." demişti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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