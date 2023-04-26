Sudan ordusu, devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in hastanede olduğunu duyurdu

Sudan ordusu, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, Silahlı Kuvvetlere ait Alya Hastanesi'nde tutulduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "30 Haziran 1989 darbesini tertiplemekle suçlanan askeri zanlılardan bazıları, sağlık durumları nedeniyle ve isyan patlak vermeden önce Kober Hapishanesi'ndeki sağlık yetkililerinin tavsiyeleri üzerine, Silahlı Kuvvetlere ait Alya Hastanesi'nde tutuluyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, polis nezaretinde hastanede tutulanlar arasında Ömer el-Beşir'in yanı sıra yardımcılarından Bekri Hasan Salih ve bakanlarından Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de olduğuna işaret edildi.

Açıklamanın, söylentileri engellemek ve "isyancıların" bazı medya sözcülerinin, halkın kafasını karıştırmak için yaydığı yanlış bilgilendirmeyi önlemek için yapıldığı kaydedildi.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı, Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında, "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki 4 hapishanede mahkumlar, çatışmaların başlaması sonrası dışarıdan destek alarak firar etmişti. Ulusal Kongre Partisi liderlerinden Ahmed Harun, "cezaevindeki koşulların kötüleşmesi, su ve ekmek sıkıntısı ile elektrik kesintisi sonrası kendilerini korumak için" cezaevinden çıktıklarını söylemişti.