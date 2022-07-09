Sudan Ordu Komutanı Burhan, siyasileri ve toplumsal güçleri diyaloğa çağırdı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, siyasi ve toplumsal güçlerle askeri yönetim karşıtı protestoları organize eden Direniş Komitelerini ulusal uzlaşı için aklıselim ve diyaloğa davet etti.

Burhan, Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkemizi ve halkımızı çevreleyen zorluklar ve tehlikeler, bunların üstesinden gelmek, güvenlik, barış ve istikrarı sağlamak için bizi birlikte çalışmaya zorluyor. Bu ilkeler temelinde, tüm siyasi ve toplumsal güçlere, direniş komitelerine ve diğer örgütlere, umutlara ve özlemlere cevap veren bir vizyona ulaşmak için ulusal diyalog ve sağduyu çağrımızı tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçimlere hazırlanın"

Geçiş döneminin sorunsuz ve kolay şekilde aşılması ve seçimleri gerçekleştirmenin diyaloğa bağlı olduğunu ifade eden Burhan, ordunun ülkenin güvenliği ve savunmasındaki rolünü tam olarak üstlenebilmesinin önünün açılması için siyasi güçlere, partilerini kurarak seçimlere hazırlanmaları çağrısı yaptı.

Uluslararası girişimler sonuçsuz kaldı

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker-sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin (AfB) başlattığı uzlaşı ve diyalog girişimlerden henüz netice alınamadı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan, 5 Temmuz'daki ulusa sesleniş konuşmasında, askerin, BM, AfB ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini açıklamıştı.