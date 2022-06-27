Sudan Ordu Komutanı Burhan, gerginliğin sürdüğü Etiyopya sınırına gitti Açıklaması

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 8 Sudanlının Etiyopya güçlerince öldürülmesiyle ilgili, "Sözümüz sahada olacak. Bu topraklar için canını feda edenlerin hakkı asla zayi olmaz." ifadelerini kulandı.

Burhan, 7 Sudan askeri ve bir vatandaşının Etiyopya ordusu tarafından 22 Haziran'da sınır hattından kaçırılarak infaz edilmesi sonrası Faşaka bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bölge halkının sevinç gösterisi ve tezahüratlarıyla karşılanan Ordu Komutanı Burhan, "Bizim yolumuz şehitlik yolu. Askeri üniformayı giydiğimiz sürece bizim için başka bir yol yok. Tasaya, korkuya gerek yok." dedi.

Burhan, 8 Sudanlının öldürülmesine değinerek, "Bu olanlar cesaretimizi kıramaz. Bu yüzden sizi destekleyeceğiz ve yanınızda duracağız. Bu topraklarda başkalarının dolaşmasına izin vermeyin. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin haklarını koruyalım. Düşman müsamahakar olmadığımızı görüyor. Fazla konuşmayacağız. Sözümüz sahada olacak. Bu topraklar için canını feda edenlerin hakkı asla zayi olmaz." diye konuştu.

Sudan Silahlı Kuvvetleri dün, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.

Sudan ordusu, doğu komşusu Etiyopya'nın yaptıklarına uygun şekilde mukabelede bulunulacağını bildirmişti.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen Faşaka sınır bölgesinde, karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.

Etiyopya'nın kuzeyinde bulunan Tigray'da yaşanan çatışmalar ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Afrika'nın en büyük barajı Hedasi nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.

Taraflar, ihtilaflı Faşaka bölgesinde zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler nedeniyle bugün Addis Ababa'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

AA / Güncel